В Одеській області выпробують новітню ракетну техніку «Нептун»

Як повідомили в прес-службі Ради нацбезпеки і оборони, випробування проходять на полігоні «Алібей» в Татарбунарському районі, передає Politeka.net.(Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За даними місцевих ЗМІ, на пуски присутні міністр оборони Андрій Таран і головнокомандувач ЗС України Руслан Хомчак.

Зазначимо, що «Нептун» противокорабельный ракетний комплекс. Його ракета Р-360 призначена для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантных кораблів і транспортів, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп і десантних загонів. Також можливе ураження берегових радіоконтрастних цілей, в простих і складних метеорологічних умовах, в будь-який час доби і року, при активному вогневому і радіоелектронного протидії з сторони противника.

Раніше, на тому ж полігоні відчували ракети "Вільха-М" вітчизняного виробництва. Дальність ураження ракети становить 120 кілометрів.

Реактивна система залпового вогню "Вільха-М" розроблена конструкторами київського бюро "Промінь" на основі радянського ракетного комплексу "Смерч" і проводиться на українських підприємствах.

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