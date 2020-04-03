Колишній губернатор Одеської області, а нині міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заборонить українцям виходити з будинку по дві людини

Подробиці посилення карантинних заходів він озвучив в ефірі телеканалу 1+1, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

«не Можна буде пересуватися навіть по двоє, за винятком тих випадків, коли з вами дитина або якщо ви комусь допомагаєш, - заявив Експерт і додав, що введення таких обмежень неминуче.

«Ми не хочемо, щоб в Україні не повторилося те, що відбувається в усьому світі, - підкреслив Степанов.

Крім того, за словами минимтра, обмеження торкнуться груп ризику - літніх і хворих людей. Вони будуть максимально ізольовані, а для того, щоб забезпечити їх усім необхідним, місцеве самоврядування та органи влади на місцях в облгоадминистрациях організують доставку ліків і продуктів, і всього того, що цим категоріям українців потрібно для життя.

Раніше ми писали, найближчим часом одеситам заборонять прогулянки вздовж узбережжя.

Одеські влади вважають, що всім мешканцям необхідно заборонити доступ до моря, мотивуючи це тим, що в період карантину люди не хочуть сидіти вдома і вважають за краще у вільний час гуляти по узбережжю.

У зв'язку з цим в мерії Одеси опрацьовується варіант, при якому уздовж берега буде організовано чергування поліції і муніципальної охорони.

Наголошується, що порушників чекає серйозний штраф. Заборона прогулянок біля моря може набути чинності вже з наступного тижня.

Нагадаємо, одеська інфекціонка вляпалася в скандал: "замість масок і ШВЛ з величезною ціною скупили..."

Також Politeka писала, Одесу накрила хвиля пограбувань через карантинн: тягнуть все, що погано лежить

А ще Politeka повідомляла, у мережі показали, як виглядає центр Одеси в розпал карантину: красномовні кадри