В Одесі медичні працівники можуть їздити в трамваях і тролейбусах позачергово

Для цього медикам необхідно надати довідку з місця роботи або спеціальний пропуск, передає Рoliteka.net, з посиланням на прес-службу одеської міськради.

«З 2 квітня медичний працівник при пред'явленні довідки з місця роботи або спеціального пропуску має право на пріоритетний проїзд – його зобов'язані пропустити в трамвай або тролейбус раніше інших пасажирів», - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим на зупинках транспорту співробітники КП «Одесміськелектротранс» проводять відповідну роз'яснювальну роботу з одеситами.

Нагадаємо, з 26 березня в Одесі були змінені правила перевезення пасажирів в громадському транспорті.

Згідно з розпорядженням, тепер замість 10 осіб, будуть возити 15. Про це заявив в. о. директора департаменту міського господарства Одеси Дмитро Жеман.

Раніше ми писали, в Одесі поліцейські масово складають протоколи за порушення карантинних заходів.

На даний момент, за даними поліції, складено 200 адмінпротоколів.

зокрема, протоколи були виписані кільком водіям маршруток, які порушивши карантин, перевозили понад 10 пасажирів у салоні.

Також правоохоронці перевіряють дотримання громадянами режиму самоізоляції. У людей запитують про їх самопочуття і проводять роз'яснювальну роботу.

Нагадаємо, одеська инфекціонка вляпалася в скандал: "замість масок і ШВЛ з величезною ціною скупили..."

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