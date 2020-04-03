В Одесі на тлі ажіотажу через епідемію подорожчав до непристойності природний антисептик – імбир

Користувачі в соцмережах стали відзначати, що ціна на імбирний корінь у супермаркетах злетіла в 2 - 3 рази.

А на деяких ринках так і зовсім досягала 800 гривень за кілограм, повідомляють метсные ЗМІ.

Причиною того, що імбир став стрімко дорожчати, стала інформація про його цілющі властивості, які допоможуть у боротьбі з підступною вірусною інфекцією.

На думку китайського лікаря Лю Хуншена, імбир може допомогти при вірусі.

"Згідно з інформацією, яку я отримав з Китаю, скажу: поїжте імбиру, додайте його в чай і пийте. Це дуже добре допомагає. Імбир кип'ятіть і пийте відвар кожен день. Два рази в день. Це точно допоможе вам і вилікуватися, і не хворіти потім», - заявив він одному зарубіжному виданню.

Однак зараз знайти в продажу свіжий корінь імбиру дуже складно. Імбир зник з продажу, як у великих торгових мережах, типу «Таврії У» і Копійки», так і маленьких.

При цьому в інтернет-магазині «Таврія В» його немає в наявності, але вказана ціна — 399,90 грн/1 кг. На сайті супермаркету «Копійка» кілограм імбиру сьогодні стоїть 375 грн.

Наприклад, на інтернет-ринку продуктів «Freshmart» кілограм імбиру сьогодні варто 549 грн, онлайн сумермаркете «Fozzy» — 499,90 грн.

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