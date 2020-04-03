У компанії було два поліцейських і чиновник

Поліцейських з Одеської області звинувачують у полюванні на червонокнижних птахів

За даним фактом ініційовано службове розслідування, передає Рoliteka.net, з посиланням на прес-службу ГУНП в Одеській області.

Приводом послужила публікація в соцмережах одеського активіста Дем'яна Ганула.

Він розмістив фотографію, на якій двоє чоловіків тримають вбитого червонокнижного птаха, а ще один направив на нього рушницю.

«На фото ви можете бачити трьох негідників, які під прикриттям мисливського квитка полюють на червонокнижних тварин. Зараз зафіксовано вбивство птиці - беркут (золотий орел)», - написав Ганул.

Активіст переконаний, що винні повинні понести покарання за законом, а це до семи років ув'язнення.

Тим часом відомий еколог Іван Русев прокоментував побачене.

На його думку, на фото — два співробітника Окнянского відділу Подільського відділення поліції в Одеській області: Максим Тимотин і Микола Черній. Третій чоловік, за словами Русєва - це начальник «Одесаобленерго» Андрій Ляцкий.

«Випадок варварського знищення рідкісної хижої птиці з Червоної книги України — беркута (золотий орел)», — повідомив Русев.

Раніше ми писали, Дем'яну Ганулу спалили автомобіль.

Про це він сам повідомив в соцмережах і показав результати з місця події.

«Пов'язую це з моєї громадської діяльності. Зараз перевіряю підозрюваних, ввечері детально напишу, хто це міг бути», - написав Дем'ян.

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