Стало відомо, яка погода чекає одеситів на вихідних

У суботу в Одесі хмар на небі не буде тільки в досвітні годинники, а з ранку й до самого вечора збережеться похмура погода. Без опадів, пише Politeka з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Вітер подме південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-4 °С тепла, вдень 10-12 °С тепла.

В Одеській області метеорологи прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вранці місцями туман.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 1 °С морозу до 4 °С тепла, вдень 10-15 °З місцями до 18 °С тепла.

На автодорогах області вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Цікаво, що 4 квітня вшановується пам'ять священномученика Василя Анкірського. У народі святого називали Василем Теплим.

У давнину говорили, на Василя зазвичай сонце завжди яскраво починає гріти, з дахів капель сипле.

У неділю синоптики обіцяють ясну погоду в Одесі, яка буде спостерігатися на протязі всього дня. Без опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с, вночі 6 квітня місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі: 5 квітня 1-6 °С тепла, 6 квітня від 1 °С морозу до 4 °С тепла, вдень 11-16 °С тепла.

Раніше ми повідомляли про те, що Великдень в Україні буде дуже прохолодною. За словами синоптика Леоніда Горбаня, друга декада березня буде холодною і з опадами. Спочатку квітня потеплішає, але ближче до Великодня очікується сильне похолодання.

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