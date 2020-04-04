Стало відомо, яка погода чекає одеситів на вихідних
У суботу в Одесі хмар на небі не буде тільки в досвітні годинники, а з ранку й до самого вечора збережеться похмура погода. Без опадів, пише Politeka з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Вітер подме південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-4 °С тепла, вдень 10-12 °С тепла.
В Одеській області метеорологи прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вранці місцями туман.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 1 °С морозу до 4 °С тепла, вдень 10-15 °З місцями до 18 °С тепла.
На автодорогах області вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
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Цікаво, що 4 квітня вшановується пам'ять священномученика Василя Анкірського. У народі святого називали Василем Теплим.
У давнину говорили, на Василя зазвичай сонце завжди яскраво починає гріти, з дахів капель сипле.
У неділю синоптики обіцяють ясну погоду в Одесі, яка буде спостерігатися на протязі всього дня. Без опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с, вночі 6 квітня місцями пориви 15-18 м/с.
Температура вночі: 5 квітня 1-6 °С тепла, 6 квітня від 1 °С морозу до 4 °С тепла, вдень 11-16 °С тепла.
Раніше ми повідомляли про те, що Великдень в Україні буде дуже прохолодною. За словами синоптика Леоніда Горбаня, друга декада березня буде холодною і з опадами. Спочатку квітня потеплішає, але ближче до Великодня очікується сильне похолодання.
Нагадаємо, холодний антициклон накриє Одесу в розпал весни: мокрий сніг та заморозки
А ще Politeka писала, що погода влаштує українцям випробування холодом, невтішний прогноз
Також Politeka повідомляла, що весна заманила дивовижних птахів в Одеську область