В Одесі продовжує збільшуватися кількість хворих небезпечним вірусом

Згідно з новими даними МОЗ України, в Одеському регіоні вже лабораторно підтверджено 22 хворих, передає Politeka.net, з посиланням повідомлення голови ОДА Максима Куцого.

Діагноз підтверджений у жительки села Усатово 1986 р., двох жителів Подольська: чоловік 1981 р. н. і жінка 1966 р., а також одесита 1966 р.

За словами пацієнтів, тільки один з них приїхав недавно з країни Європи.

Стан хворих оцінюється як середньої тяжкості. Все вони госпіталізовані.

Відзначимо, що всього в Україні кількість хворих зросла до 942. Станом на 10:00 3 квітня, померли 23 пацієнта (3 за минулу добу), 19 одужали.

За добу зафіксували 138 нових випадків.

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

Раніше ми писали, в період спалаху епідемії коронавіруса в Україні назріває величезна проблема з медичними працівниками.

Про те, що медиків масово звільняють, на своїй сторінці у Фейсбуці пише відомий український політтехнолог Денис Богуш.

«По всій країні масово скорочують медиків (!) Не хочу говорити, де розробили цей сценарій, але це факт. Щоб був ще більший жах і хаос... Велике питання: на кого працює наша влада! ((((», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, одеська інфекционка вляпалася в скандал: "замість масок і ШВЛ з величезною ціною скупили..."

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