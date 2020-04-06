Води не буде довго

Багато жителів Одеси потраплять у скрутне становище через відсутність води

У понеділок, 6 квітня водопостачання відключать в районі Лузанівки. Про це попереджає прес-служба Инфоксфодоканала, передає Politeka.net.

Причина відключення пов'язана з аварією на трубопроводі, яку комунальники планують усувати з ранку.

Так, води не буде з 9.00 по наступним адресами:

Лузановська

Червоний

Гіпермаркет «Метро»

1-ша Сортувальна

Векслера

Відновити водопостачання обіцяють в 22.00.

Раніше ми писали, в Одесі поліцейські масово складають протоколи за порушення карантинних заходів.

На даний момент, за даними поліції, складено 200 адмінпротоколів.

зокрема, протоколи були виписані кільком водіям маршруток, які порушивши карантин, перевозили понад 10 пасажирів у салоні.

Також ми писали, тепер в Одесі медичні працівники можуть їздити в трамваях і тролейбусах позачергово

Для цього медикам необхідно надати довідку з місця роботи або спеціальний пропуск,

«З 2 квітня медичний працівник при пред'явленні довідки з місця роботи або спеціального пропуску має право на пріоритетний проїзд – його зобов'язані пропустити в трамвай або тролейбус раніше інших пасажирів», - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим на зупинках транспорту співробітники КП «Одесміськелектротранс» проводять відповідну роз'яснювальну роботу з одеситами.

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