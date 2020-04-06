Більшість водіїв розгортають назад, але не всіх

В Одесі любителям прогулянок по узбережжю доведеться не солодко, так як поліція закрила доступ до моря

Про це повідомляють місцеві ЗМІ . (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

На минулих вихідних погода порадувала одеситів приємними температурами і багато мешканці вирішили вибратися на прогулянку вдлоль узбережжя, проте їх чекало велике розчарування.

Як стало відомо, 4 квітня комунальники спільно з поліцейськими перекрили одеситам доступ до моря із-за карантину.

На таких популярних пляжах як "Ланжерон", район 12, 13 і 16-й станції Великого Фонтану виставили поліцейські патрулі і більшість водіїв розгортають назад, але не всіх. Деяких пускають за спецперепустками.

Крім того, біля дельфінарію комунальники опечатали дитячий майданчик і майданчик з тренажерами.

Зазначимо, що з сьогоднішнього дня в силу вступають ще більш жорсткі карантинні заходи і городянам взагалі буде заборонено знаходиться в прибережній зоні.

Раніше ми писали, в інфекційній лікарні на стаціонарному лікуванні перебуває 16 осіб заражених небезпечним вірусом, з них 6 осіб – це жителі області і 10 одеситів.

«Троє у важкому стані без апаратного підключення, троє в легкому і десятеро в стані середньої тяжкості», - розповіла чиновниця.

Крім того, вона зазначила, що більшість пацієнтів лікарні - це літні люди.

Їх них п'ятеро - від 50 років, четверо – 60-69 років, один – 70-79 років.

При цьому всього з 13 березня, за словами чиновниці, в інфекційну лікарню надійшло 279 осіб з підозрою на вірусну хворобу. Позитивні результати отримані у 24 осіб.

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