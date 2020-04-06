В Одесі любителям прогулянок по узбережжю доведеться не солодко, так як поліція закрила доступ до моря

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. (щоб подивитися  відео, доскролльте сторінку до кінця).

На минулих вихідних погода порадувала одеситів приємними температурами і багато мешканці вирішили вибратися на прогулянку вдлоль узбережжя, проте їх чекало велике розчарування.

Як стало відомо,  4 квітня комунальники спільно з поліцейськими перекрили одеситам доступ до моря із-за карантину.

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На таких популярних пляжах як "Ланжерон", район 12, 13 і 16-й станції Великого Фонтану виставили поліцейські патрулі і більшість водіїв розгортають назад, але не всіх. Деяких пускають за спецперепустками.

Крім того, біля дельфінарію комунальники  опечатали дитячий майданчик і майданчик з тренажерами.

Зазначимо, що з сьогоднішнього дня в силу вступають ще більш жорсткі карантинні заходи і городянам взагалі буде заборонено знаходиться в прибережній зоні.

Раніше ми писали, в інфекційній лікарні на стаціонарному лікуванні перебуває 16 осіб заражених небезпечним вірусом, з них 6 осіб – це  жителі області і 10 одеситів.

«Троє у важкому стані без апаратного підключення, троє в легкому і десятеро в стані середньої тяжкості», - розповіла чиновниця.

Крім того, вона зазначила, що більшість пацієнтів лікарні - це літні люди.

Їх них п'ятеро - від 50 років, четверо – 60-69 років, один – 70-79 років.

При цьому всього з 13 березня, за словами чиновниці,  в інфекційну лікарню надійшло 279 осіб з підозрою на вірусну хворобу. Позитивні результати отримані у 24 осіб.

 

Нагадаємо, на Одещині повстали проти гостя з Європи, відео переполоху: "Не має права..."

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