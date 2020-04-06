Ніхто не вірив, поки не побачив

В Одесі місцеві жителі зняли на відео дивний об'єкт в повітрі

Вони вважають, що це може бути саме НЛО.

У соціальних мережах одесити поділилися відео, на якому, на їхню думку, вони спостерігають не що інше, як НЛО, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Один такий ролик опубліковано в Facebook-групі "Одеса як вона є".

За словами автора відео, з нічного неба на неї дивилося "якесь око".

"Воно хаотично рухається з боку в бік і дуже дивно виглядає. Зірки знаходяться набагато далі, і це навіть не літак. А здалеку схоже візуально на Місяць. Наближаємося і спостерігаємо якийсь очей. Подивіться, це ж реально якийсь око", – каже одеситка.

Користувачі в соцмережах неоднознчно сприйняли побачене, деякі з гумором.

«Ну подумаєш , ну НЛО , ну тарілка. Люди,ну що ви ,інопланетян ніби в перший раз побачили ???»,

«Це галюни від довготривалого карантину😂», «Так у квітні астрологи передбачали вторгнення инопланитян.)))»,

«Марсіани прилетіли розбиратися чиновниками з-за карантину що вони вели»,

«Не переживайте! Інопланетян не пустять! У нас карантин!»

«Ну хоч хтось літає», - пишуть в мережі.

Над Одессой зависло НЛО 🛸? Звёзд нету, Луна с другой стороны😀 Ссылка на нас в телеграмм - https://t.me/odessapublic Gepostet von Одесса как она есть am Sonntag, 5. April 2020

Нагадаємо, на Одещині повстали проти гостя з Європи, відео переполоху: "Не має права..."

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