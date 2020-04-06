В Одесі місцеві жителі зняли на відео дивний об'єкт в повітрі
Вони вважають, що це може бути саме НЛО.
У соціальних мережах одесити поділилися відео, на якому, на їхню думку, вони спостерігають не що інше, як НЛО, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).
Один такий ролик опубліковано в Facebook-групі "Одеса як вона є".
Дан Балан втратив голову і публічно обласкав Тіну Кароль: «Йому можна», жаркі кадри
Радикальне рішення щодо карантину, переворот в обмінниках і пожежа в Чорнобильській зоні - головне за ніч
Хюррем з "Величного століття" показала красуню-дочку і вразила видом в звичайному житті: "Копія"
"Скоти! Виродки!": Леся Нікітюк записала гнівне звернення до українців, кадри облетіли мережу
За словами автора відео, з нічного неба на неї дивилося "якесь око".
"Воно хаотично рухається з боку в бік і дуже дивно виглядає. Зірки знаходяться набагато далі, і це навіть не літак. А здалеку схоже візуально на Місяць. Наближаємося і спостерігаємо якийсь очей. Подивіться, це ж реально якийсь око", – каже одеситка.
Користувачі в соцмережах неоднознчно сприйняли побачене, деякі з гумором.
«Ну подумаєш , ну НЛО , ну тарілка. Люди,ну що ви ,інопланетян ніби в перший раз побачили ???»,
«Це галюни від довготривалого карантину😂», «Так у квітні астрологи передбачали вторгнення инопланитян.)))»,
«Марсіани прилетіли розбиратися чиновниками з-за карантину що вони вели»,
«Не переживайте! Інопланетян не пустять! У нас карантин!»
«Ну хоч хтось літає», - пишуть в мережі.
Нагадаємо, на Одещині повстали проти гостя з Європи, відео переполоху: "Не має права..."
Також Politeka писала, Одесу накрила хвиля пограбувань через карантин: тягнуть все, що погано лежить
А ще Politeka повідомляла, у мережі показали, як виглядає центр Одеси в розпал карантину: красномовні кадри