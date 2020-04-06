Одесит вів себе агресивно та говорив всякі дурниці

Українські патріоти провчили чоловіка, який розгулював вулицями Одеси у червоній кепці з написом "Росія"

Подробицями поділився на своїй сторінці у Фейсбуці відомий активіст Дем'ян Ганул, передає Politeka.net

На селищі Котовського патріотична громадськість міста провела виховну бесіду з молодим чоловіком, який хизувався у червоній кепці з написом "Росія".

"Говорив різні дурниці щодо України. Після фізичного зауваження, сепаратистською передали поліцейським",- розповів Ганул.

Як пізніше з'ясувалося, хлопець був п'яний і агресивно поводився, за що отримав фізична зауваження.

Користувачі мережі не пройшли повз і почали коментувати пост Ганула. Ось що вони пишуть:

«Якщо людина бидло, він обов'язково буде прихильником “рускага мира”....подібне тягнеться до подібного»,

«Терорист моторолла вже кілька років веде себе відповідально. Не стріляє. Будь, як моторыло😂😆😆», «Звідки такі дег*нераты беруться», «Опудало».

Раніше ми розповідали, українські патріоти на вулиці Марсельської натрапили на припаркований автомобіль, на склі якого було зображення Йосипа Сталіна.

За словами Ганула, машина належить власнику майстерні з ремонту техніки, розташованої на цій же вулиці, якому раніше вже робили зауваження про забороненої символіки.

Патріоти попросили зняти портрет диктатора, проте чоловік відмовився. Зав'язалася бійка і стрілянина. Після того, як на місце прибула поліція, любитель Сталіна самостійно зняв портрет.

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