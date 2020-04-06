Особливо підприємливий одесит придумав оригінальний спосіб заробляння грошей в період карантину

Чоловік розмісти в мережі оголошення, де пропонує за гроші погуляти з його собакою.

“Порода – англійський бульдог. Хлопчик. Веселий. Може гуляти по сім разів на добу”, – написав одесит.

В оголошенні він вказав, що прогулянка з його собакою коштує 150 гривень на годину.

Раніше ми писали, в Одесі поліцейські масово складають протоколи за порушення карантинних заходів.

На даний момент, за даними поліції, складено 200 адмінпротоколів.

Зокрема, протоколи були виписані кільком водіям маршруток, які порушивши карантин, перевозили понад 10 пасажирів у салоні.

Крім того, правоохоронці перевіряють дотримання громадянами режиму самоізоляції. У людей запитують про їх самопочуття і проводять роз'яснювальну роботу.

Також ми розповідали, ситуація з епідемією в Одесі стає все більш катастрофічною, що змушує працівників супермаркетів йти на додаткові заходи безпеки.

Так, наприклад в торговельній мережі «АТБ» касири вийшли на зміну не тільки в медичних масках, але і в цих будівельних шоломах.

Нагадаємо, на Одещині повстали проти гостя з Європи, відео переполоху: "Не має права..."

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