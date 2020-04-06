В Одесі медичні працівники, які надають допомогу заражених небезпечним вірусом, отримали премії

Про це у ході брифінгу повідомила директор департаменту охорони здоров'я Олена Якименко, передає Politeka.

За словами чиновника, вже в березні 107 медпрацівників отримали преміальні в розмірі місячного окладу. На ці потреби з міського бюджету виділено 483 тисячі гривень.

«Згідно з розпорядженням Кабміну, ці ж медики отримають по три посадових окладу додатково. Це в середньому від 8,5 до 16,5 тисяч гривень в залежності від категорій персоналу. За квітень середня зарплата медпрацівників, які працюють в епідеміологічному вогнищі, без урахування муніципальної виплати складе 25-31 тисячу гривень – для медиків вищої категорії, 22-25 тисяч гривень – для медпрацівників середньої категорії і 21 тисячу гривень – для молодшого медперсоналу», заявила директор гоздрава.

Крім того, медпрацівники, які беруть безпосередню участь у лікуванні пацієнтів з COVID-19, будуть отримувати додаткові муніципальні надбавки в розмірі від 4000 до 10 000 гривень щомісяця, залежно від навантаження і спеціальності. А в період розвороту максимальної госпітальної бази додаткові кошти будуть отримувати до 1500 медпрацівників. На це місто в місяць буде витрачати до 10 мільйонів гривень.

Нагадаємо, на Одещині повстали проти гостя з Європи, відео переполоху: "Не має права..."

Також Politeka писала, Одесу накрила хвиля пограбувань через карантин: тягнуть все, що погано лежить

А ще Politeka повідомляла, у мережі показали, як виглядає центр Одеси в розпал карантину: красномовні кадри