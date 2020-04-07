З 6 квітня в Україні були введені нові правила поведінки під час карантину

В мережі показали, як жителі Одеси сприйняли нові, ще більш суворі, карантинні обмеження

Нагадаємо, що з 6 квітня в Україні були введені нові правила поведінки під час карантину.

Щоб не поширювати інфекцію жителям не дозволяється виходити на вулицю без маски і не можна збиратися компаніями, більше ніж з двох осіб. Крім того, одеситам закрили доступ на пляжі, парки і майданчики.

Однак не всі городяни виявилися законослухняні. Наприклад в прибережне зоні люди гуляють, катаються на велосипедах і навіть загоряють. Більшість з них масок не одягають, пише місцеве видання Пушкинська .

Як розповіла одна з пенсіонерок, вона гуляє кожен день, навіть взимку і карантин їй не перешкода.

«Сьогодні на прогулянку вийшла вранці, коли ще було холодно. Посиділа на пляжі, біля моря, походила по воді. Тому повертаюся стежкою – там, де менше людей. Раніше додому завжди їхала на транспорті, зараз їм не користуюся, півтора-дві години йду назад пішки. Штрафів за прогулянку абсолютно не боюся — нехай подивляться на мою пенсію. Замість того, щоб штрафувати, хай би забезпечили пенсіонерів масками», - каже одеситка.

Пляжі міста, хоч і спорожніли, але все ж можна зустріти людей, які наважилися зануритися в море в таку погоду. На думку одного з моржів, вся ця ситуація спеціально спланована владою.

«Мені здається, вся ця ситуація — експеримент, щоб зробити з нас ще більш поступливих і приземлених людей. Ні з приводу вірусу, ні з приводу штрафів не переживаю», — розповів одесит.

У центрі міста мешканці більш законослухняні. Порівняно з минулим тижнем людей в масках набагато більше.

Нагадаємо, на Одещині повстали проти гостя з Європи, відео переполоху: "Не має права..."

Також Politeka писала, одесит придумав спосіб, як обійти заборону на карантині: "150 гривень на годину"

А ще Politeka повідомляла, у мережі показали, як виглядає центр Одеси в розпал карантину: красномовні кадри