В мережі показали, як жителі Одеси сприйняли нові, ще більш суворі, карантинні обмеження
Нагадаємо, що з 6 квітня в Україні були введені нові правила поведінки під час карантину.
Щоб не поширювати інфекцію жителям не дозволяється виходити на вулицю без маски і не можна збиратися компаніями, більше ніж з двох осіб. Крім того, одеситам закрили доступ на пляжі, парки і майданчики.
Однак не всі городяни виявилися законослухняні. Наприклад в прибережне зоні люди гуляють, катаються на велосипедах і навіть загоряють. Більшість з них масок не одягають, пише місцеве видання
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Як розповіла одна з пенсіонерок, вона гуляє кожен день, навіть взимку і карантин їй не перешкода.
«Сьогодні на прогулянку вийшла вранці, коли ще було холодно. Посиділа на пляжі, біля моря, походила по воді. Тому повертаюся стежкою – там, де менше людей. Раніше додому завжди їхала на транспорті, зараз їм не користуюся, півтора-дві години йду назад пішки. Штрафів за прогулянку абсолютно не боюся — нехай подивляться на мою пенсію. Замість того, щоб штрафувати, хай би забезпечили пенсіонерів масками», - каже одеситка.
Пляжі міста, хоч і спорожніли, але все ж можна зустріти людей, які наважилися зануритися в море в таку погоду. На думку одного з моржів, вся ця ситуація спеціально спланована владою.
«Мені здається, вся ця ситуація — експеримент, щоб зробити з нас ще більш поступливих і приземлених людей. Ні з приводу вірусу, ні з приводу штрафів не переживаю», — розповів одесит.
У центрі міста мешканці більш законослухняні. Порівняно з минулим тижнем людей в масках набагато більше.
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