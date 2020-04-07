На одеському узбережжі два копа жорстоко затримали місцевого бизнесмена за нібито порушення карантинного режиму

На оприлюднених кадрах, які зняли випадкові перехожі видно, як двоє поліцейських скрутили і повалили на землю власника кавового ларька, передає Politeka.net, (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Інцидент стався 4 квітня на 15-й станції Великого Фонтану.

Як з'ясувалося, в затриманні брав участь начальник патрульної поліції Одеській області Олександр Гостіщев, а його напарником був Володимир Калина. Також відомо, що після фізичного насильства бізнесмен потрапив у лікарню зі струсом мозку та забоями.

Кадри викликали хвилю обурення серед користувачів соцмереж.

«Є люди на робочому місці а є такі тб*ри як ці. Які не знають і не розуміють як треба вести себе на робочому місці, навіть в такій ситуації як карантин. Деб*ли рідкісні»,

«Сміття дорвалися до карантину. Через пару тижнів голодних людей вже ніщо не зупинить. А сміття так само заражаються»,

«Не покірність, на відео навіть не бачив, щоб сопротивлявся, навпаки говорив залиште мене, це ппц»,

« Так, він винен, їжаку зрозуміло. Відкрив діяльність своєї лавки в період заборони. І люди, на його жаль, йому не допоможуть... Але ось мусорня еб...а скоро точно дограється за своє перевищення... Сил і міцних хлопців вистачить... Спортклуби/фітнес центри закриті, зі спортмайданчиків починають ганяти, енергії ох як багато, тепер буде куди дівати...»,

«Хто інструктував цих поліцейських. Якщо у нього вірус, вони його при такому інтенсивно спілкуванні могли за секунду підхопити», - обурюються люди.

Але знайшли і такі, хто встав на захист поліцейських, зазначивши, що правила карантину повинні дотримуватися всі.

«Правильно зробили. Карантин є карантин. Є указ де чітко і ясно написано, що дані закладу повинні бути закриті. Нехай тепер відповідає. Ще й на публіку грає»,

«Спробуй так поводитися з поліцією в інших країнах, його б відразу на підлогу і руки назад. А у нас кожен із себе будує хер знає кого,закон не писаний», - пишуть в мережі.

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