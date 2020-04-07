В мережі оприлюднили новий перелік пунктів пропуску в Одеській області
Після посилення карантинних заходів на території Одещини буде працювати лише 18 пунктів пропуску і 2 пункта контролю через кордон, передає Politeka.net, посилаючись на прес-службу одеської митниці.
Морські:
- Одеський морський торговельний порт
- Морський порт «Південний»
- Чорноморський морський порт
- Чорноморський судноремонтний завод
- Чорноморський рибний порт
- Ізмаїльський морський порт
- Усть-Дунайський морський торговельний порт
- Ренійський морський торговельний порт
- Білгород-Дністровський морський торговельний порт
Автомобільні:
Термінова заява Зеленського, нокаут долара і біда через карантин - головне за ніч
Олена Зеленська з опухлим обличчям здивувала дешевим видом, повне відео: як дружина Порошенка
Олену Кравець з "Квартал 95" рятують лікарі: що відомо про стан артистки, відео
Комаровський розкрив, чому в Україні немає повального мору: «Епідемія сильніша там, де...»
- Нові Трояни
- Старокозаче
- Паланка
- Рені-авто
Залізничні:
- Фрикацей
- Рені
- Кучурган - Новосавицьке
- Слобідка - Ковбасний
Повітряні:
- Міжнародний аеропорт «Одеса»
Пункти контролю:
- Візирка
- Одеса - Ліски
Наголошується, що пішки перетнути кордон також не можна.
Нагадаємо, що з 6 квітня в Україні були введені нові правила поведінки під час карантину.
Щоб не поширювати інфекцію жителям не дозволяється виходити на вулицю без маски і не можна збиратися компаніями, більше ніж з двох осіб. Крім того, одеситам закрили доступ на пляжі, парки і майданчики.
Нагадаємо, на Одещині повстали проти гостя з Європи, відео переполоху: "Не має права..."
Також Politeka писала, одесит придумав спосіб, як обійти заборону на карантині: "150 гривень на годину"
А ще Politeka повідомляла, у мережі показали, як виглядає центр Одеси в розпал карантину: красномовні кадри