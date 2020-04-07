В мережі оприлюднили новий перелік пунктів пропуску в Одеській області

Після посилення карантинних заходів на території Одещини буде працювати лише 18 пунктів пропуску і 2 пункта контролю через кордон, передає Politeka.net, посилаючись на прес-службу одеської митниці.

Морські:

Одеський морський торговельний порт

Морський порт «Південний»

Чорноморський морський порт

Чорноморський судноремонтний завод

Чорноморський рибний порт

Ізмаїльський морський порт

Усть-Дунайський морський торговельний порт

Ренійський морський торговельний порт

Білгород-Дністровський морський торговельний порт

Автомобільні:

Нові Трояни

Старокозаче

Паланка

Рені-авто

Залізничні:

Фрикацей

Рені

Кучурган - Новосавицьке

Слобідка - Ковбасний

Повітряні:

Міжнародний аеропорт «Одеса»

Пункти контролю:

Візирка

Одеса - Ліски

Наголошується, що пішки перетнути кордон також не можна.

Нагадаємо, що з 6 квітня в Україні були введені нові правила поведінки під час карантину.

Щоб не поширювати інфекцію жителям не дозволяється виходити на вулицю без маски і не можна збиратися компаніями, більше ніж з двох осіб. Крім того, одеситам закрили доступ на пляжі, парки і майданчики.

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