В мережі оприлюднили новий  перелік пунктів пропуску в Одеській області

Після посилення карантинних заходів на території Одещини буде працювати  лише 18 пунктів пропуску і 2 пункта контролю через кордон, передає Politeka.net, посилаючись на прес-службу одеської митниці.

Морські:

  • Одеський морський торговельний порт
  • Морський порт «Південний»
  • Чорноморський морський порт
  • Чорноморський судноремонтний завод
  • Чорноморський рибний порт
  • Ізмаїльський морський порт
  • Усть-Дунайський морський торговельний порт
  • Ренійський морський торговельний порт
  • Білгород-Дністровський морський торговельний порт

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  • Паланка
  • Рені-авто

Залізничні:

  • Фрикацей
  • Рені
  • Кучурган - Новосавицьке
  • Слобідка - Ковбасний

Повітряні:

  • Міжнародний аеропорт «Одеса»

Пункти контролю:

  • Візирка
  • Одеса - Ліски

Наголошується, що пішки перетнути кордон також не можна.

Нагадаємо, що з 6 квітня в Україні були введені  нові правила поведінки під час карантину.

Щоб не поширювати інфекцію жителям не дозволяється виходити на вулицю без маски і не можна збиратися компаніями, більше ніж з двох осіб. Крім того, одеситам закрили доступ на пляжі, парки і майданчики.

Нагадаємо, на Одещині повстали проти гостя з Європи, відео переполоху: "Не має права..."

Також Politeka писала, одесит придумав спосіб, як обійти заборону на карантині: "150 гривень на годину"

А ще Politeka повідомляла, у мережі показали, як виглядає центр Одеси в розпал карантину: красномовні кадри

 

 