Стало відомо, що порушують карантинні заборони салони краси в Одесі
Багато одеситки готові під час карантину на тлі пандемії не відвідувати кафе і кінотеатри, відкласти поїздку, але віддають перевагу і далі наводити красу.
При цьому багато власників салонів охоче йдуть назустріч своїм клієнтам, правда роблять це підпільно.
Одеситка розповіла місцевим
"Долар по 42": Нацбанк попередив про валютний ривок, найгірший прогноз збувається
Лорак в екстремальному міні показала, чим спокушає молодого коханця: «Яка жінка»
Дан Балан втратив голову і публічно обласкав Тіну Кароль: «Йому можна», жаркі кадри
"Лена, як там Швеція?": заплакана дружина Зеленського звернулася до українців і вразила видом
«Прийшла на місце, все закрито наглухо, написано "Карантин". Передзвонюю, мені відповідають:"Йдіть у двір, там сарайчик, заходьте", розповіла вона.
Проходячи коридорами дівчина потрапила в салон краси і побачила, як однієї клієнтки роблять манікюр, ще одній жінці накручують локони. Всі працівники в масках.
"А що робити, каже перукар, як без роботи сидіти, діти їсти хочуть, оренду ніхто не відміняв, ризикуємо. Так адже в магазині касири теж ризикують",- виправдовується перукар.
"У кого гельлак на нігтях, 2-3 тижні і потрібно хоча б зняти його. А в домашніх умовах це складно. Тому потрібно допомогти постійним клієнтам. Тим довше ми всі обробляємо,"- пояснює манікюрниця.
Нагадаємо, що з 6 квітня в Україні були введені нові правила поведінки під час карантину.
Щоб не поширювати інфекцію жителям не дозволяється виходити на вулицю без маски і не можна збиратися компаніями, більше ніж з двох осіб. Крім того, одеситам закрили доступ на пляжі, парки і майданчики.
Нагадаємо, на Одещині повстали проти гостя з Європи, відео переполоху: "Не має права..."
Також Politeka писала, одесит придумав спосіб, як обійти заборону на карантині: "150 гривень на годину"
А ще Politeka повідомляла, у мережі показали, як виглядає центр Одеси в розпал карантину: красномовні кадри