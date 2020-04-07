Стало відомо, що порушують карантинні заборони салони краси в Одесі

Багато одеситки готові під час карантину на тлі пандемії не відвідувати кафе і кінотеатри, відкласти поїздку, але віддають перевагу і далі наводити красу.

При цьому багато власників салонів охоче йдуть назустріч своїм клієнтам, правда роблять це підпільно.

Одеситка розповіла місцевим изданию як їй довелося скористатися послугами підпільного салону.

«Прийшла на місце, все закрито наглухо, написано "Карантин". Передзвонюю, мені відповідають:"Йдіть у двір, там сарайчик, заходьте", розповіла вона.

Проходячи коридорами дівчина потрапила в салон краси і побачила, як однієї клієнтки роблять манікюр, ще одній жінці накручують локони. Всі працівники в масках.

"А що робити, каже перукар, як без роботи сидіти, діти їсти хочуть, оренду ніхто не відміняв, ризикуємо. Так адже в магазині касири теж ризикують",- виправдовується перукар.

"У кого гельлак на нігтях, 2-3 тижні і потрібно хоча б зняти його. А в домашніх умовах це складно. Тому потрібно допомогти постійним клієнтам. Тим довше ми всі обробляємо,"- пояснює манікюрниця.

Нагадаємо, що з 6 квітня в Україні були введені нові правила поведінки під час карантину.

Щоб не поширювати інфекцію жителям не дозволяється виходити на вулицю без маски і не можна збиратися компаніями, більше ніж з двох осіб. Крім того, одеситам закрили доступ на пляжі, парки і майданчики.

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