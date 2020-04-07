Жителям Одеси пояснили, чому не можна гуляти в парках під час карантину

Як виявилося, влада нашої країни заборонила прогулянки в парках, скверах на тренажерних майданчиках оскільки люди не дотримуються рекомендованої Міністерством охорони здоров'я дистанції в 1,5-2 метра.

Роз'яснення надійшла від головного санітарного лікаря Віктора Ляшко, передає Рoliteka.net.

"Парки заборонені, тому що це місця масового скупчення людей, ми відслідковували, що там відбувається найбільша кількість контактів. З дитиною можна гуляти, але не в парку", - розповів він.

Ляшко переконаний, що якби товариство дотримувалось рекомендацій і не вступало в близькі контакти, прогулянки по парках могли б і дозволити.

"Ми ще не можемо дорости до того рівня свідомості, коли пропонують утриматися від контактів і ми будемо утримуватися", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, що з 6 квітня в Україні були введені нові правила поведінки під час карантину.

Жителям не дозволяється виходити на вулицю без маски і не можна збиратися компаніями, більше ніж з двох осіб. Крім того, жителям Одеси закрили доступ на пляжі, парки, сквери, дитячі та тренажерні майданчики. Крім того, щоб вийти в магазин чи аптеку необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу.

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