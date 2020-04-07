В Одесі під прикриттям карантину почали активно забудовувати схили на Великому Фонтані

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Карантинні заходи посилили, і поліцейські навіть перекрили в'їзд до моря для легкових автомобілів, проте в'їзд будівельної техніки і ведуться роботи не бентежать поліцію.

Як з'ясувалося, роботи на прибережних схилах 13-й ст. Великого Фонтану повним ходом ведуться київською компанією-забудовником "Итергал-Буд". Вона зводить комплекс "La Mer", який проходив за документами як укріплення берега.

Цікаво, що на очах у правоохоронців, робочі плюють на всякі заборони і пересуваються без масок, які зараз є обов'язковими для відвідування в громадських місцях.

Як заявив одеський еколог Владислав Балинський, зараз там ведуться роботи по зведенню трисекційного висотного будинку на морському схилі, хоча раніше роботи записувалися як берегоукріплювальні.

Нагадаємо, що з 6 квітня в Україні були введені нові правила поведінки під час карантину.

Жителям не дозволяється виходити на вулицю без маски і не можна збиратися компаніями, більше ніж з двох осіб. Крім того, жителям Одеси закрили доступ на пляжі, парки, сквери, дитячі та тренажерні майданчики. Крім того, щоб вийти в магазин чи аптеку необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу.

Gepostet von Balinskyy Vladislav am Montag, 6. April 2020

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