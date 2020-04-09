Нова НП сколихнула Одесу - звалився старовинний будинок

Як повідомляє місцеве видання « Думська », триповерхова будівля перебувала на вулиці Канатна, 5. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За даними ЗМІ, до обвалення в будинку почалися якісь ремонтні роботи, оскільки його огородили парканом, а на першому поверсі розширили віконні прорізи до підлоги і зміцнили їх металевими каркасами.

Інформація про постраждалих поки не надходила. На місці працюють рятувальники, які приступили до розбору завалів.

Звернемо увагу, що будівля відноситься до памятників архітектури місцевого значення. Це будинок шестовской і новомиргородской московської біржової артілі. Побудований у 1893 році, він використовувався в якості товарного складу та гостинного двору для працівників артілі.

Раніше ми писали, в Одесі під прикриттям карантину почали активно забудовувати схили на Великому Фонтані.

Карантинні заходи посилили, і поліцейські навіть перекрили в'їзд до моря для легкових автомобілів, проте в'їзд будівельної техніки і ведуться роботи не бентежать поліцію.

Як з'ясувалося, роботи на прибережних схилах 13-й ст. Великого Фонтану повним ходом ведуться київською компанією-забудовником "Итергал-Буд". Вона зводить комплекс "La Mer", який проходив за документами як укріплення берега.

Цікаво, що на очах у правоохоронців, робочі плюють на всякі заборони і пересуваються без масок, які зараз є обов'язковими для відвідування в громадських місцях.

Як заявив одеський еколог Владислав Балинський, зараз там ведуться роботи по зведенню трисекційного висотного будинку на морському схилі, хоча раніше роботи записувалися як берегоукріплювальні.

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