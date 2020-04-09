Міський голова Геннадій Труханов під час карантину прогулявся ринками Одеси

В соцмережах одеський мер похвалився, що перевірив дотримання санітарно-епідеміологічних та карантинних заходів на Південному і Київському ринках, передає Рoliteka.net.

Проте яким чином Труханов міг перевірити санітарний стан незрозуміло, адже у нього немає власної лабораторії, яка б показала, присутні на прилавках хвороботворні бактерії і віруси.

"Кабінет Міністрів України залишив за муніципалітетами право приймати рішення про роботу ринків. В Одесі ми вирішили їх не закривати, так як в мільйонному місті це лише погіршило ситуацію з кількістю відвідувачів в наших супермаркетах та торгових мережах",- написав Труханів на своїй сторінці в Фейсбук.

"З урахуванням роботи ринків кількість торгових точок у місті, в принципі, дозволяє виконувати рекомендовані заходи, зокрема, дотримуватися відстань в 1,5 метра між людьми",- додав він.

Одесити тут же взялися коментувати публікацію Труханова і його фотографії. Ось що вони пишуть:

«На Київському ринку пряники, печенюшки продають на вулиці, коробки не накриті. Куди дивляться перевіряючі або тільки гроші збирати?»,

«Показуха..підготувалися..провели Труханового за потрібне рядах.і все.а гадючник навколо ..»,

«А хто кришує епіцентр ???? Чому на морі ( на відритому повітрі) гуляти небезпечно , а в закритому просторі Епіцентру безпечно ?»

«Просто скасуйте "карантин" вистачить піариться і паніку розганяти»,

«На привоз заїдьте без попередження . І в Епіцентр 🙂».

«Як соління ще хтось бере??Всі накашляли,все спробували, пальці обслинили, і без холодильника,просто ідеально».

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