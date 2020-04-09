В Одесі шахраї грабують літніх людей під час карантину
У поліції розповіли, що вони представляються соцпрацівниками і дурять пенсіонерів. Двох із них уже оголосили в розшук, передає Рoliteka.net, з посиланням на прес-службу ГУНП в Одеській області.
Так, в Київському районі 87-річна жінка впустила в квартиру незнайомця, який представився соцпрацівником і навіть дав їй "допомога" - дві сувенірні купюри по 500 гривень. Після чого відштовхнув жінку і забрав з квартири всі її заощадження.
Жертвою іншого зловмисника став 65-річний одесит, в квартирі якого шахрай заволодів майже двома тисячами гривень.
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Прикмети злочинців:
1) На вид 22-27 років, зріст 180-185 сантиметрів, волосся коротке темне, довгасте обличчя, був одягнений в спортивний костюм чорного кольору.
2) На вигляд 25-27 років, зріст 170 сантиметрів, кавказької зовнішності, волосся коротке темне, був одягнений у куртку та штани чорного кольору.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією про них - повідомте за номером «102».
В поліції закликали всіх громадян не відкривати двері незнайомцям.
«Переконайтеся в тому, що вони дійсно співробітники соціальних служб, а якщо є сумніви - відразу телефонуйте в поліцію», - йдеться в повідомленні.
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