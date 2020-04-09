Все сталося в лічені секунди

Момент обвалення багатоповерхового будинку на вулиці Канатній в Одесі потрапив на відео

Кадри НП оприлюднили в соціальних мережах, передає Рoliteka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Зазначимо, що відео зафіксували камери відеоспостереження. Відповідно до часу, зазначеного на записи, обвалення сталося о 10:08 у четвер, 9 квітня.

На відеозаписі помічені перехожі, які, побачивши обвалення, розбіглися у різні боки, щоб не постраждати.

Після цього все оповила димовою завісою.

Нагадаємо, у четвер, 9 квітня в центрі Одеси раптово обвалився триповерховий дореволюційний будинок.

За даними ЗМІ, до обвалення в будинку почалися якісь ремонтні роботи, оскільки його огородили парканом, а на першому поверсі розширили віконні прорізи до підлоги і зміцнили їх металевими каркасами.

Інформація про постраждалих поки не надходила. На місці працюють рятувальники, які приступили до розбору завалів.

Звернемо увагу, що будівля належить до пам'яток архітектури місцевого значення. Це будинок шестовской і новомиргородской московської біржової артілі. Побудований у 1893 році, він використовувався в якості товарного складу та гостинного двору для працівників артілі.

Канатная/Нахимова 09.04.2020 Gepostet von Максим Петрович am Donnerstag, 9. April 2020

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