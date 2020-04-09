Одеської області загрожує банкрутство і неврожай через аномально теплої безсніжної зими

Тривогу забили фермери і звернулися до президента України та Кабміну з вимогою не допустити вивезення зерна за кордон, а забезпечити їм регіон, пише інформаційний портал « Думська »

За даними аграріїв Одеської області, на 25% засіяної площі зернові культури не зійшли.

Відповідно вони несуть втрати посівів озимих культур і очікують суттєве зменшення врожаю, а на деяких полях і зовсім повну його втрату.

У той же час синоптики повідомили, що в 2019 році випало найменша кількість опадів у регіоні за останні 20 років.

У зв'язку з цим фермери Одеської області просять державу створити урядову комісію для вивчення ситуації і прийняття відповідних заходів аж до оголошення надзвичайної ситуації в аграрному секторі економіки півдня України.

Раніше ми писали, що цьогорічна зима здивувала українців аномальною температурою. За винятком кількох морозних днів і невеликого снігу, стовпчик термометра постійно показував плюсову температуру.

Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда вважає, що 2020 рік буде таким же спекотним, як і попередній.

Нагадаємо, нова напасть насувається на Одесу, зроблено термінове попередження: "погода злетіла з котушок"

Як повідомляла Politeka, стихія продовжить наступ на Одесу, розслаблятися рано: синоптики повідомили чого чекати

Також Politeka писала, мільйони пакетів зависли на деревах поблизу Одеси після урагану: лякаюче відео