Що задумали в поліції

В Одесі на період карантину можуть заборонити продаж алкогольних напоїв

З такою пропозицію звернувся начальник одеської поліції Олег Бех до міського голови Геннадія Труханова. Відповідний документ оприлюднив працівник мерії Сергій Дубенко на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Politeka.net

Бех пропонує заборонити в Одесі продаж алкоголю з 20:00 до 10:00, а також у вихідні та святкові дні. Він пояснює це боротьбою з поширенням китайського вірусу.

"Просимо вас розглянути питання про тимчасове обмеження (на період карантину) торгівлі алкогольними та слабоалкогольними напоями суб'єктами господарювання, що мають ліцензію, шляхом заборони їх реалізації з 20:00 до 10:00, а також у вихідні та святкові дні", – йдеться у зверненні начальника поліції.

У свою чергу Дубенко висловився про ситуацію наступним чином:

"Якщо ви ще не зрозуміли, що поліція вирішила всерйоз допомогти малому бізнесу, тоді ми йдемо до вас... Хто-небудь знає, як взаємопов'язані карантин і ліцензована торгівля алкоголем?".

Яке рішення прийме Труханов, поки не ясно.

Раніше ми писали, кількість інфікованих китайським вірусом в Одеському регіоні стрімко зростає, серед хворих є дитина і троє медпрацівників.

У четвер, 9 квітня, в Одеській області зареєстровано 11 нових випадків захворювання. Позитивні тести виявлено у семи жителів Подільського, двох жителів Одеси і по одному у жителів Окнянского та Кодимського районів.

Голова Одеської ОДА Максим Куций повідомив, що всього було зафіксовано понад 500 підозр на небезпечний вірус, аналізи ПЛР дали 43 позитивних результату.

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