В Білгород-Дністровському після "виховання" п'яною матір'ю 11-річна дівчинка потрапила у лікарню
У дитини діагностували многочисленне садна та забої, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу ГУНП в Одеській області.
За словами правоохоронців, 42-річна жінка разом з донькою поїхала в гості до знайомих, де розпивали алкоголь. Дівчинка без попиту пішла додому, за що була покарана.
За дитину заступилися сусіди, які викликали сільського голову, а той — поліцейських. 11-річну дівчинку доставили в лікарню, а після відвезли в Центр соціальної реабілітації для дітей.
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За даними поліції, сім'я перебуває на обліку органів поліції і служби у справах дітей. Жінка зловживає спиртними напоями і недбало виконує батьківські обов'язки, за що неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності.
Тепер їй загрожує кримінальне провадження. За умисне легке тілесне ушкодження жінці загрожують громадські роботи.
Раніше ми писали, в одній з одеських шкіл вчителька побила учня.
Мати розповіла, що її восьмирічний син під час уроку попросився в туалет, однак викладач не дозволила вийти. Тоді хлопчик не витримав і сам вийшов з класу. Вчителька вигнала дитини, а потім побила його у дворі школи.
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