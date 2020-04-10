Студенти з Одеси вирішили внести свій внесок у боротьбу з епідемією небезпечного вірусу

Так, в лабораторії мехатроніки і робототехніки Національної академії харчових технологій студенти роблять засоби захисту з пластику і безкоштовно передають їх в медустанови. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці лабораторії, передає Politeka.net

«Ми не могли залишатися осторонь. Враховуючи карантин в академії, ми знайшли можливість сконцентрувати потужності друзів і запустити процес виробництва за межами лабораторії. Робимо захисні щитки. Це не заміна медичних масок, але вони доповнюють їх, захищаючи обличчя від потрапляння будь-яких частинок», - йдеться у публікації.

Студенти зазначили, що головною перевагою щитків є те, що вони піддаються дезінфекції і очищенню, і їх можна використовувати багаторазово. Що активно і роблять багато медики.

Раніше ми писали, станом на 10 ранку 10 квітня кількість інфікованих збільшилася на 7 чоловік і склала 50.

Це менше, ніж було станом на вчорашній ранок (13) і значно менше, ніж у вівторок (49).

В Україні на даний час лабораторно підтверджено 2203 випадки захворюваності. За добу в країні зареєстровано 311 нових випадків.

Також ми писали, в Одеській області карета швидкої допомоги ледве довезла тяжкохвору жінку.

В опорну лікарню в Подольську з великим трудом доставили жінку з пневмонією з села Захарівка. Її везли 2,5 години, при цьому відстань склала всього 55 км.

Нагадаємо, на Одещині повстали проти гостя з Європи, відео переполоху: "Не має права..."

Також Politeka писала, одесит придумав спосіб, як обійти заборону на карантині: "150 гривень на годину"

А ще Politeka повідомляла, у мережі показали, як виглядає центр Одеси в розпал карантину: красномовні кадри