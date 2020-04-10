В Одесі інфекційна лікарня купить російські апарати ШВЛ у фірми з брудною репутацією

Справа в тому, що керівництво лікарні вирішило закупити апарати ШВЛ у фірми «Медгарант», яка фігурує у кримінальній справі. Про це повідомляє інформаційний портал УСІ з посиланням на сайт держзакупівель.

Вже навіть підписаний договір з цією фірмою про поставку 9 апаратів ШВЛ на суму 9,252 млн грн.

Примітно, що сам договір уклали без конкурсу, а у фірми статутний фонд всього 16 тисяч 500 гривень.

За даними ЗМІ, фірма «Медгарант» фігурує у кримінальній справі про поставку томографа за завищеною ціною в Хмельницькому.

А ще вона є постачальником в Медуніверситет і активно судиться з ним. Але шлейф постачальника не зупиняє від укладення договору.

Згідно з документом, лікарня закупить апарати Dixion Aeros 4600 російського виробництва.

Зазначимо, що Dixion – одна з найбільших російських компаній, що спеціалізуються на розробках, виробництві, сервісі і ремонті сучасної медичної техніки і устаткування.

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під час підготовки до боротьби з коварнейшим вірусом замість захисних засобів, тестів і апаратів ШВЛ, весь тиждень скуповувало меблі з небаченим цінами. Всього було витрачено понад 6 мільйонів гривень.

Наголошується, що всі закупівлі виявилися прямими договорами з постачальниками. Вартість більш третини з них була вище 200 тисяч гривень, що згідно з процедурою зобов'язувала провести тендер і вибрати найвигіднішу ціну. Але торги скасували, обґрунтовуючи строкової боротьбою з вірусом.

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