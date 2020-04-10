10 квітня одеський голова Геннадій Труханов та Агафангел вирішили публічно порушити карантин
Відповідні кадри з'явилися в мережі, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Незважаючи на карантинний заборона відвідувати парки та сквери мер Одеси Геннадій Труханов та голова філії УПЦ МП в Одесі Агафангел поклали квіти на честь дня визволення міста від нацистських окупантів.
При цьому Агафангел був без маски, і не тільки покладав квіти, а ще довго молився.
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За всім цим спостерігала поліція.
Раніше ми писали, незважаючи на епідемію 10 квітня в день звільнення Одеси влада міста вирішила не скасовувати урочистості, але закликали мешканців одягнути маски і суворо дотримуватися карантин.
З відповідним зверненням виступив мер Одеси Геннадій Труханов.
"У цьому році ми святкуємо день визволення Одеси від нацистських окупантів в умовах карантину, а значить з рядом обмежень. На вулиці – це використання засобів захисту, дистанція між людьми, мінімум контактів", – сказав Труханов.
Урочисті заходи на честь свята в Одесі скасовувати не планували.
Нагадаємо, що з 6 квітня в Україні були введені нові правила поведінки під час карантину.
Жителям не дозволяється виходити на вулицю без маски і не можна збиратися компаніями, більше ніж з двох осіб. Крім того, жителям Одеси закрили доступ на пляжі, парки, сквери, дитячі та тренажерні майданчики. Крім того, щоб вийти в магазин чи аптеку необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу.
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