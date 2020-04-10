Спалах китайського коронавіруса в Подільську Одеської області спровокували заробітчани, які повернулись з Європи

Таку заяву зробила начальник облздрва Наталія Одарій-Захарьєва, передає Politeka.net, з посиланням на місцеві ЗМІ.

За її словами, у Подільську одночасно захворіло 9 осіб, з них чотири медпрацівника – це три лікаря і медсестра.

Всі три доктори, стверджує чиновниця, були на самоізоляції: один лікар працював у Центрі медико-санітарної допомоги, ще по одному – у міській і районній лікарнях. При цьому вона переконана, що вони заразилися від пацієнтів.

Захарьєва пов'язує те, що відбувається з поверненням в місто заробітчан, їх 90 осіб повернулися з Євросоюзу і заразили медиків.

У Подільському районі встановлять п'ять карантинних постів, щоб спалах не поширилася на сусідні райони. Туди направлена комісія з Одеси.

Раніше ми писали, що сумна доля спіткала тяжкохвору пацієнтку, яку медики ледве довезли на швидкій в опорну лікарню в Подільську.

Як з'ясувалося, мешканка з села Захарівка, яку 2,5 години везли 50 км в опорну лікарні померла. Виною такої тривалої поїздки виявилися погані дороги.

За словами медиків, у жінки діагностували важку пневмонію, проте тест на китайський вірус у неї виявився негативним.

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