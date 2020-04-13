В Одесі охоронці побили покупця, що зайшов у супермаркет без маски

Конфлікт стався в суботу, 11 квітня, у торговельній мережі «Ненажера» на вулиці Льва Толстого, 10. Причиною стали карантинні заходи, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами очевидців, чоловік без маски хотів пройти в магазин. В якості засобів захисту, він обмотав обличчя шарфом.

Такі запобіжні заходи не влаштували охоронців супермаркету і вони заборонили йому вхід.

Далі, за словами все тих же очевидців, вони заламали, одеситу руки, кинули на підлогу і вдарили кілька разів. Інші покупці намагалися заступиться за потерпілого, знайшлися і такі, хто дав маску чоловікові, однак охорона розійшлася не на жарт, і все ніяк не заспокоювалась.

"Хлопці, він у масці, відпустіть його!" - чути голоси на відео.

Свідки події викликали поліцію, яка приїхала лише через 45 після бійки. Вони дали свідчення, а деякі навіть поїхали разом з потерпілим у відділення поліції, де побитий написав заяву.

Тим часом у прес-службі торговельної мережі «Ненажера» відреагували на цю подію. Вони розповіли свою версію, стверджуючи, що відвідувач був в сильному алкогольному сп'янінні. Тим не менш, в магазині розпочали внутрішнє розслідування.

«Людина в сильному алкогольному сп'янінні і агресивно налаштований по відношенню до оточуючих несе потенційну загрозу для покупців і співробітників, що і спровокувало охоронця діяти подібним чином. При цьому, внутрішніми правилами нашої мережі категорично забороняється будь-яке застосування фізичної сили", - йдеться в повідомленні.

Керівництво компанії ухвалило рішення відсторонити охоронців, які брали участь в інциденті, від роботи з покупцями.

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