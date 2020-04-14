У вівторок, 14 квітня циклон Таня принесе в Одесу дощ і штормовий вітер
З новим прогнозом погоди жителів ознайомили синоптики, пише Рoliteka.net.
З ранку та до самого вечора небо в Одесі буде приховано за хмарами. Ранок та вечір пройдуть без опадів. Вдень можливий дощ.
Буде дути сильний вітер південний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 5-7 °С тепла, вдень 13-15 °С, ввечері зниження до 5-7⁰С тепла.
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В Одеській області - мінлива хмарність.
Вночі без істотних опадів. Вдень дощ. Вдень місцями гроза.
Вітер південний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 3-8 °С тепла, вдень 13-18 °С, місцями до 21⁰С, у другій половині дня зниження температури до 2-7 °С тепла.
На автодорогах області видимість добра.
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