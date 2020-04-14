У вівторок, 14 квітня циклон Таня принесе в Одесу дощ і штормовий вітер

З новим прогнозом погоди жителів ознайомили синоптики, пише Рoliteka.net.

З ранку та до самого вечора небо в Одесі буде приховано за хмарами. Ранок та вечір пройдуть без опадів. Вдень можливий дощ.

Буде дути сильний вітер південний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-7 °С тепла, вдень 13-15 °С, ввечері зниження до 5-7⁰С тепла.

В Одеській області - мінлива хмарність.

Вночі без істотних опадів. Вдень дощ. Вдень місцями гроза.

Вітер південний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8 °С тепла, вдень 13-18 °С, місцями до 21⁰С, у другій половині дня зниження температури до 2-7 °С тепла.

На автодорогах області видимість добра.

Цікаво, що у давнину, щоб дізнатись про майбутнє літо, спостерігали за нічним небом: якщо ніч ясна і тече тепла вода, то літо буде тепле і сухе. У цей час розпускається бузок, виповзають лісові мурашки.

Раніше ми повідомляли про те, що Великдень в Україні буде дуже прохолодним. За словами синоптика Леоніда Горбаня, друга декада березня буде холодною і з опадами. Спочатку квітня потеплішає, але ближче до Великодня очікується сильне похолодання.

У зв'язку з цим синоптики рекомендують не ховати далеко теплий одяг. Справжнє тепло прийде в Україну, згідно з його прогнозом, лише в кінці квітня. А ось у травні буде велика посуха.

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