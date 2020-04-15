Середина квітня мало порадує одеситів, так як синоптики прогнозують до вечора дощ

В Одесі похмурий ранок плавно перетече у ясний день, але ввечері небо знову опиниться у владі хмар. Уночі, можливо, пройде дощ. З ранку і до завершення дня опадів не очікується. Про це інформують синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви, 15-17 м/с.

Температура вночі 3-5 °С тепла, вдень 12-14 °C

В Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі невеликі опади.

Вітер північно-західний, 9-14 м / с, пориви, 15-17 м / с.

Температура вночі 1-6 °С тепла, на поверхні грунту заморозки 0-2 °С, вдень 11-16 °C

На автодорогах області видимість добра.

У давнину наші пращури вважали: якщо у цей день весняні води течуть повільно, лід тоне, значить буде тяжко людям у цьому році.

Раніше ми писали, поки одесити змушені сидіти на карантині, в міському ботанічному саду розцвіли десятки чудових рослин.

Дивовижними знімками діляться співробітники ботсаду ОНУ імені Мечникова на сторінці у Фейсбуці.

Буйство фарб і чудових нарядів могло б радувати відвідувачів, однак карантин є карантин. Одеситам нічого не залишається делять, як милуватися рослинами на фотографіях.

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