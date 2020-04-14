Ніхто не знає, чому воно впало

В Одесі величезне дерево впало на тротуар і растращило автомобілі

Сталося це вулиці Партизанської у вівторок, 14 квітня, повідомляють місцеві ЗМІ .

На оприлюднених кадрах видно, як дерево впало на припарковані автомобілі.

За попередніми даними, виявилися розбитими як мінімум, дві машини.

Чому дерево завалилося, невідомо. По всій видимості, воно висохло зсередини, або у нього були пошкоджені корені, які не змогли витримати навантаження.

А тим часом синоптики попереджали, що перед Великоднем тиждень покаже одеситам свою мінливість, починаючи від штормового вітру і дощу і закінчуючи істотним потеплінням.

На страсний тиждень за Одесу розгорнеться справжня боротьба між циклонами і антициклонами, в результаті місто опиниться під впливом атмосферних фронтів.

У середу, 15 квітня, весь день буде лити дощ, штормовий вітер також продовжити бушувати.

Вночі температура повітря – від 2 до 6 градусів вище нуля, вдень +7 +14.

У четвер, 16 квітня, в Одесі проясниться. Небо буде ясним на протязі всього дня. Вітер вщухне. Температура повітря трохи підвищиться і становитиме +7 +16 градусів, опадів не передбачається.

У п'ятницю, 17 квітня, небо в Одесі знову буде похмурим, але без опадів. . Очікується істотне потепління. Температура повітря прогріється до +9 +17 градусів.

Субота, 18 квітня, стане найспекотнішим днем на цьому тижні. Погода буде малохмарної та вітряної, а ввечері розгуляється вітер. Без опадів.

Температура вночі становитиме 5-9 градусів тепла. Вдень стовпчики термометра покажуть аж 20 градусів.

У неділю на Великдень у місті буде сонячно. Температура повітря трохи знизиться і становитиме 6-17 градусів вище нуля. Вітер західний. Без опадів.

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