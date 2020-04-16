Стало відомо, коли жителі Одеси нарешті отримають рахунки за тепло

Як розповіла директор комунального підприємства «Теплопостачання міста Одеси» Ганна Позднякова, вже в квітні місяці городяни отримають платіжки на тепло і зможуть розплатитися за лютий і березень, пише Думська .

«Ніяких штрафів і пені за прострочення платежу в цей період нараховуватись не буде. Розрахункові рахунки для оплати за поставлену теплову енергію не змінювалися. Якщо раніше наші абоненти платили через ГЕРЦ, то все оплати досягнутий призначення», - запевняє чиновник.

Також вона додала, що повинні заробити особисті кабінети на сайті підприємства.

Звернемо увагу, КП не могло розіслати рахунки за афери 12-річної давності.

За даними видання, в 2008 році, «Теплопостачання» замовило компанії «IT Сервіс» розробку біллінгової програми для розрахунків з населенням і юридичними особами. Фірма отримала майже 400 тисяч гривень (80 тис. доларів США за тодішнім курсом) і виконала роботу.

Проте роботи системи втрутився один із засновників фірми, колишній співробітник Одеської ТЕЦ Денис Шурхан, який оперативно зареєстрував його в якості своєї інтелектуальної власності.

Він змусив підприємство підписати з ним договір на підтримку «БІАС» та з 2012 2019 рік викачав з нього майже 20 мільйонів гривень.

«В минулого року фінансове становище «Теплопостачання міста Одеси» погіршився, частина рахунків підприємства заарештували, і воно на час перестало платити підприємцю. Утворився борг у розмірі 3 млн грн. Зараз Шурхан шантажує КП, вимагаючи повністю з ним розрахуватися. Він блокує роботу програми, що робить неможливою нормальну діяльність МВВ», - наголошується в публікації.

Новий керівник КП Ганна Позднякова звернулася в поліцію з заявою про злочині. 18 лютого Приморський відділ відкрив кримінальне провадження за 361 ст. КК («незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж»). За справі працюють оперативники управління боротьбі з кіберзлочинністю.

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