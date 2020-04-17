В Подільську Одеській області через спалах китайської інфекції встановили блокпости на в'їзді в місто

На карантинних постах цілодобово чергують співробітники поліції, ДСНС і медики, пишу місцеві ЗМІ.

За словами правоохоронців, медики з рятувальниками вимірюють температуру тіла водіям і пасажирам транспорту та у разі виявлення симптомів захворювання громадян відвозять у місцеву лікарні.

Зазначимо, що на сьогоднішній день Подільський район лідирує за кількістю заражених. З початку епідемії було зафіксовано 29 підтверджених випадків інфікування в Одеській області (без Одеси). З них 14 – в Подольську.

Серед інфікованих – чотири медпрацівника: один співробітник швидкої допомоги та три – з місцевих лікарень.

В Одеській області за добу було зафіксовано 4 нових випадки захворювання. Всього хворих в регіоні 97.

“Ми зараз збираємо всю інформацію про цих осіб. Так, в області на сьогодні офіційно підтверджений коронавірус у 97 осіб. наймолодшому – 3 роки, найстаршому – 87. У місті Одесі – 33 лабораторно подтверженных випадку, в Подольську – 25, в Беяевском районі – 17”, – повідомив губернатор Куций Максим.

Також ми писали, що в Одесі відвідувачі супермаркетів зможуть придбати маску і рукавички в спеціальних апаратах.

Їх вже почали встановлювати в міських супермаркетах.

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