До цього найманець пожив у Харкові та Києві

Терорист «ДНР», який воював проти сил ЗСУ на Донбасі, був затриманий в Одесі

Як передає Politeka.net, про це інформує в прес-центрі СБУ.

Повідомляється, що в 214 році чоловік приєднався до розвідувально-диверсионному підрозділу так званого «батальйону «Шум» козацького союзу «Область війська Донського».

Далі, у складі вогневої групи підтримки незаконного збройного формування «Перша Слов'янська бригада 1 армійського корпусу МО ДНР» воював проти українських воїнів в районі Вуглегірська, Дебальцева, Пісків, Спартака, Логвинового і Донецького аеропорту.

В 2018 році бойовик вирішив покинути ряди терористів і виїхав на підконтрольну територію України.

Спочатку він пожив у Харкові і Києві, а після перебрався в Одесу. Вже в місті бойовик оформив нові документи, а своє минуле ретельно приховував.

Силовики затримали терориста, зазначається, що він чинив фізичний опір.

В ході обшуку співробітники СБУ вилучили в оселі терориста комп'ютерну техніку, мобільний термінал та сім-карти, які можуть містити підтвердження його участі в терористичної організації «ДНР».

Затриманому оголосили підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 «Участь в терористичної групи чи терористичної організації» Кримінального кодексу України.

Тепер вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Слідство триває.

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