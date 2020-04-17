В Одеському регіоні поліція погрожує суворо карати за работыющие під час карантину ринки

Таку заяву зробив глава одеської поліції Олег Бех в ході брифінгу, повідомляють ЗМІ.

«Якщо найближчим часом співробітники поліції зафіксують роботу ринків, то адмінпротоколи про порушення протиепідемічних правил будуть складені на продавців і на адміністрацію, яка не заборонила їм торгувати. Також покарають посадових осіб, які не прийняли рішення про закриття всіх ринків», - повідомив Бех.

Він зазначив, що поліція направила 4 листа в мерію з вимогою закрити ринки.

«Ми також повідомляли адміністрації "Привозу", що ринок повинен виконувати рекомендації головного санлікаря країни. протягом доби повинні бути прийняті необхідні рішення. Але складати протоколи щодо порушень ми почнемо вже сьогодні (є зважаючи на керівників ринків», - сказав правоохоронець.

При цьому він не уточнив, хто з чиновників є порушником, але зауважив, що при тяжких наслідках – дані будуть вноситися до ЄРДР, так як в цьому бачать злочин.

«Всього в Одеській області 47 основних ринків. З них лише 26 закриті, 21 ринку питання ще вирішується”, – повідомив голова одеського ГУНП.

Раніше ми писали, що незважаючи на закриття багатьох ринків по всій території Одеської області Привоз не пішов на карантин. Однак ряди порідшали, покупців стало менше.

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