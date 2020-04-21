Одесу в розпал карантину заполонили стихійні звалища

Про головну біль перлини біля моря розповів директор департаменту міського господарства Дмитро Жеман, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами чиновника, комунальники кожний тиждень прибирають стихійні сміттєзвалища, однак вони з'являються знову.

Жеман зазначив, що звалища найчастіше виникають у приватному секторі або на межах приватного сектора.

На приклад, на вулиці Ромашкової 8 квітня комунальні служби ліквідували місцеве сміттєзвалище, однак вже 15 квітня вона знову з'явилася.

У зв'язку з цим співробітники комунальних служб збираються боротися зі злісними порушниками: вони будуть проводити фото - і відеофіксацію тих, хто смітить. Жеман зазначив, що ті, хто потраплять в кадр, стануть “зірками”.

«Ті несвідомі мешканці нашого міста, які потраплять в кадр – будьте готові до того, що ви можете стати в «зірками». Місто має знати як героїв, так і антигероїв», — сказав Дмитро Жеман.

Він уточнив, що такий захід буде діяти з наступного тижня.

У зв'язку з регулярно виникаючими стихійними звалищами в районі будинків приватного сектору одеситів закликають, не звалювати сміття на вулицях, а вивозити його на майданчики для збору великогабаритного сміття.

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