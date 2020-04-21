В мережі показали, як проходило прощання з лікарем, який став жертвою епідемії китайського вірусу в Подільську Одеської області

Відповідне відео оприлюднив інформаційний портал « Думська ». (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах видно, що медика проводжали в останній шлях у дворі міської лікарні. На похорон допустили колег померлого, але їм довелося дотримувати всі запобіжні заходи. Ховали лікаря закритій труні. Людей до нього не підпускали і всі присутні стояли на відстані один від одного.

Відомо, що хворий лікар Віктор Галиченко відчув погіршення стану 17 квітня та був терміново госпіталізований в місцеву лікарню. 19 квітня у нього підтвердився діагноз, розвинулася дихальна недостатність, хворий був під'єднаний до апарату ШВЛ, а далі на швидкій був відправлений в одеську лікарню. Проте туди він не доїхав, так як помер по дорозі.

Відзначимо, що всього в Подольську інфіковано 37 людина, і майже всі - в міській лікарні. Серед них відразу вісім медпрацівників.

У зв'язку з цим цю лікарню закрили на двотижневий карантин. Всі співробітники і пацієнти пройдуть ПЛР-тестування, а всі приміщення продезінфікують.

Крім того, співробітникам ДСНС доручено забезпечити дезінфекцію вулиць міста і прилеглої території навколо лікарні.

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