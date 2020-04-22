Шахрай під виглядом сантехніка пробрався у квартиру, опоил одеситку а потім виніс з помешкання всі цінності на суму понад 150 тисяч гривень

Як передає Politeka.net, у поліції повідомили за якою схемою діяв злочинець, інформує прес-служба ГУНП в Одеській області.

Його жертвою стала жінка з Одеси, яка проживає на селищі Котовського.

Чоловік зателефонував їй на телефон і представився сантехніком, якого вона нібито викликала. Одеситка стала заперечувати виклик майстра, після чого чоловік передзвонив ще раз, вже зав'язавши довга розмова, натякаючи на бажання познайомитися.

Потерпіла зазначила, що тривала самоізоляція на карантині втомила її і вона погодилася прийняти гостя, який до того ж був «вражений приємним голосом незнайомки».

Далі, аферист за допомогою компліментів і психологічних маніпуляцій напросився на «побачення». З собою він прихопив шампанське, фрукти і квіти. Після випитого алкоголю дамочка втратила свідомість, а прокинулася вже в лікарні на наступний день.

В поліцію звернулася її дочка. Правоохоронцям жінка докладно описала чоловіка.

Як з'ясувалося, «залицяльником» виявився 28-річний рецидивіст, який до того ж, задоволений відомий у кримінальних колах. Він прибув до Одеси з країн Закавказзя.

Його затримали за місцем тимчасового проживання в Овідіопольському районі.

В його житлі були вилучені викрадені у потерпілої речі і інше майно, власники якого встановлюються.

Зараз затриманий перевіряється на причетність до інших злочинів.

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