Відомо, за якою схемою вони діяли

В Одесі промишляла злочинна банда, яка жила за принципами «90-х років»

Подробиці повідомив начальник слідчого управління поліції в Одеській області Сергій Шайхет на своїй сторінці в Фейсбук, передає Politeka.net

За його словами, рецидивіст з Грузії і двоє його спільників з Чорноморська на одеській трасі підрізали автомобіль.

Бандити, погрожуючи 25-річному водієві вогнепальною зброєю, змусили вийти з власної машини і силою заштовхали в своє авто.

Далі, вони перемістили потерпілого на заднє сидіння автомобіля, і вирушили на кладовище. Там вони продовжували бити свою жертву, а потім прострелили ногу.

Після тортур злочинці засунули потерпілого в багажник іншого автомобіля і відвезли в невідомому напрямку.

На щастя, потерпілому вдалося втекти. Зловмисники стріляли йому в спину, проте не потрапили.

Поліції вдалося затримати всіх членів угруповання. Їм повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187 КК України. Київський суд Одеси обрав для них запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави. Підозрюваним загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

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