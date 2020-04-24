В Одесі в сміттєвий контейнер викинули дев'ять цуценят

Бідолахи були туго зав'язані в мішку і жалібно поскуливали, передає Politeka.net.

Як розповіли в одеській патрульної поліції, під час патрулювання Київського району Одеси до інспектора звернулися небайдужі перехожі.

Вони повідомили, що чули жалібні поскуливания зі сміттєвого бака. Як виявилося, у смітник викинули зав'язаний мішок з дев'ятьма цуценятами.

На даний момент всі діти живі і здорові. Одного з цуценят вже забрали, решту передали волонтерам.

У поліції зазначили, що жорстоке поводження з тваринами карається законом. Таким людям загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Раніше ми писали, в Одесі зоозахисники шукають новий будинок для 11 котів, які залишилися нікому не потрібними після смерті господині.

За словами зоозахисниці, всіх 11 котів прихистила одна і та ж жінка, а нещодавно її не стало, в спадок вступив брат померлої, якому тварини не потрібні.

Він погрожує викинути бідолах на вулицю, якщо найближчим часом їм не знайдуть нове житло.

Вона уточнила, що зараз тварин забрали громадські діячі, які сподіваються, що небайдужі люди зможуть допомогти бідолахам фінансово або по можливості набути нових господарів.

Нагадаємо, закриття кордону України: які виїзди заблокують на Одещині

Як повідомляла Politeka, люта негода обрушиться на Одещину, частина територій опиниться під водою: тривожні дані

Також Politeka писала, нова напасть насувається на Одесу, зроблено термінове попередження: "погода злетіла з котушок"