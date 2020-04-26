Зміни клімату загрожують півдню України, у першу чергу під загрозою опинилася Одеська область

Глобальне потепління відбувається так швидко, що вже перевищує найпесимістичніший сценарій. Зростаюча температура може призвести до того, що Одеську, Миколаївську та Херсонську області будуть очікувати незворотні кліматичні зміни.

Такий прогноз зробив кандидат географічних наук, синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич в інтерв'ю для видання Обозреватель.

Він зазначив, що найбільш катастрофічна ситуація утворилася на півдні Одеської області. У зоні ризику опинилося місто Ізмаїл, оскільки весь минулий рік там практично не було опадів, а з початку 2020 року не було рясних дощів.

Ситуація там настільки критична, що аграрії забили на сполох, адже урожай просто не вродить в таких умовах.

"Посіви озимих починають гинути. Аграрії там в паніці. Тому що основні циклони проходять у більш північних широтах. А у них постійне переважання антициклону і дефіцит опадів", – розповів Кибальчич.

Синоптик також побоюється, що на території Одеської, Миколаївської і Херсонської області можуть з'явитися пустелі і напівпустелі.

Також раніше повідомлялося, що якщо не прийняти термінові заходи на глобальному рівні щодо скорочення викидів парникових газів в атмосферу, до кінця сторіччя будуть затоплені Крим, Херсонська та Одеська області.

При підвищенні глобальної температури на 3 градуси в Україні буде затоплено більше мільйона га земель і 590 населених пунктів.