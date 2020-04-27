Довгоочікувані зміни прийдуть у місто і одесити скоро відчують на собі

Нова тиждень принесе одеситам довгоочікувані дощі, а з ними на місто обрушаться шквальні вітри та грози

З новим прогнозом на весь тиждень жителів ознайомили метеорологи Укргідрометцентру, передає Politeka.net

За їх даними, перші два дні погоду в Одесі визначатиме антициклон «Оділо»., а це означає, що у ці дні опадів не буде. Однак у середині тижня новий циклон під назвою «Ксенія» змістить антициклон і принесе весь асортимент природних явищ: штормовий вітер, короткочасні дощі з грозами, а під кінець тижня затяжна злива. Також в Одесі суттєво похолодає.

У понеділок, 27 квітня, синоптики обіцяють суху та маловетреную погоду. Температура повітря становитиме +7 +15 градусів. Мінлива хмарність.

Вівторок, 28 квітня, очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний, 5-10 метрів в секунду. Температура на градусниках покаже +6 +15 градусів.

Середа, 29 квітня, обіцяє бути дощовою. Циклон «Ксенія» принесе сильний південний вітер, пориви якого сягатимуть 14-17 метрів в секунду. Температура повітря становитиме +11 +16 градусів.

У четвер, 30 квітня, буде хмарно. Синоптики прогнозують короткочасні опади з грозою. Вітер трохи вщухне. Температура повітря опуститься до 10 градусів тепла.

У п'ятницю,1 травня, буде затишшя перед бурею. Погода очікується ясним, без опадів, вітер південний. Температура складе +10 +16 градусів.

У суботу, 2 травня, Одесу затягне хмарами. Протягом дня очікуються опади можливо з грозою. Температура повітря становитиме +10 +15 градусів. Вітер південно-східний

У неділю, 3 травня, буде хмарно весь день. Також метеорологи прогнозують затяжний дощ, місцями зливи, при цьому температура повітря складе +9 +18 градусів. Вітер південно - східний.

Раніше ми повідомляли, зміни клімату загрожують південь України, у першу чергу під загрозою опинилася Одеська область.

Глобальне потепління відбувається так швидко, що вже перевищує самий песимістичний сценарій. Зростаюча температура може призвести до того, що Одеську, Миколаївську та Херсонську області будуть очікувати незворотні кліматичні зміни.

Синоптики звернули внимние, що сама катастрофічна ситуація утворилася на півдні Одеської області. У зоні ризику опинилося місто Ізмаїл, оскільки весь минулий рік там практично не було опадів, а з початку 2020 року не було рясних дощів.

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Як повідомляла Politeka, вірус розійшовся по Одеській області, ситуація загострилася.

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