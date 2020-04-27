У ці вихідні на пляжі був аншлаг

На вихідних погода завадила багатьом одеситам дотримуватися карантину

Відповідні фотографії оприлюднили місцеві ЗМІ .

Незважаючи на карантин, штормовий вітер, який дув в Одесі і було оголошено попередження про “жовтий” рівень небезпеки – на узбережжя спостерігався аншлаг.

Тисячі одеситів гуляли в парках, відпочивали і засмагали на пляжі, займалися спортом, а деякі навіть ризикнули зануритися у прохолодне море.

Звернемо увагу, що масковий режим та дистанцію ніхто не дотримувався.

А тим часом, новий тиждень принесе одеситам довгоочікувані дощі, а з ними на місто обрушаться шквальні вітри та грози.

За даними синоптиків, перші два дні погоду в Одесі визначатиме антициклон «Оділо»., а це означає, що у ці дні опадів не буде. Однак у середині тижня новий циклон під назвою «Ксенія» змістить антициклон і принесе весь асортимент природних явищ: штормовий вітер, короткочасні дощі з грозами, а під кінець тижня затяжна злива. Також в Одесі суттєво похолодає.

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Як повідомляла Politeka, вірус розійшовся по Одеській області, ситуація загострилася.

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