В Одесі роздавання безкоштовних продуктів літнім людям обернулася справжнім скандалом

Як повідомляють активісти, в розпал карантину проросійська партія «Опозиційна платформа - За життя» організувала безкоштовну роздачу продуктів прямо з машин. При цьому у вантажівок скупчилися великі черги з пенсіонерів, які і складають основну групу ризику під час епідемії.

Один натовп очевидці помітили в районі Лузанівці, інший на площі Незалежності.

При цьому поліція на явне порушення правил карантину не реагує.

Користувачів в соцмережах з гнівом коментують побачене.

«Хочеться запитати ви че там взагалі здуріли? Вірусу немає? І карантину теж? А якщо ви не кризової категорії роздаєте, то кому і навіщо? Ще і по чотири штуки в руки? Що? Що? Що? Ще раз: що? Тобто нам доводилося збирати списки, звіряти, вибирати, кому необхідно, возити, щоб це відбувалося безконтактно, тому що в основному це кризова категорія, яка змушена сидіти вдома і в цьому суть, і навіть є хто і зараз досі потребує допомоги», - обурився одеський активіст Юрій Дяченко.

«Природний відбір ще ніхто не відміняв», « Аполиция, нацгвардейцы, тоді навіщо?»,

"Ауууу СБУ може ви наведете порядки? Розумію, що сепари в Одесі оборзіли. Тому що і Ківалов, і Труханов і купа ще мерзоти їх підтримують. Але Незабутній що карантин?"- зазначається в мережі.

Нагадаємо, потужний циклон пронесеться по Одесі: "грози, зливи і ..."

Як повідомляла Politeka, вірус розійшовся по Одеській області, ситуація загострилася.

Також Politeka писала, що Одесу сколихнуло потрійний землетрус, мешканці діляться пережитим.