Мішок з великою сумою грошей зник за дивних обставин з поштового відділення в Одеській області

Поліція веде розслідування за фактом зникнення мішка з грошима з відділення «Укрпошти» в Одеській області. Про це «Пушкінська» дізналася із судового реєстру, передає Politeka.net.

Інцидент стався у відділенні «Укрпошти» у населеному пункті Сарата рік тому. За фактом крадіжки поліція веде розслідування. Про це стало відомо з судового реєстру.

За інформацією слідства, співробітники пошти допустили службову недбалість, яка призвела до втрати страхового мішка з грошима у розмірі 153,6 тисяч гривень.

Цікаво, що через рік в поліції так і не оголосили підозра нікому з посадових осіб поштового відділення. 22 квітня пройшов рік з відкриття кримінального провадження. За рішенням суду досудове розслідування продовжено до жовтня.

Раніше ми писали, комунальник з Одеської області знайшов пакет з величезною сумою грошей і відніс його в поліцію.

Інцидент стався в місті Южному з працівником комунального підприємства "Муніципальна охорона". Незвичайну знахідку чоловік побачив біля житлового будинку на вулиці Хіміків.

Пакет з грошима чоловік одразу відніс в поліцію, але там йому не повірили і навіть пригрозили адмінпротоколом за недоречний жарт.

Але гроші були справжніми. Один з інспекторів, розглянувши пакет уважніше, виявив на ньому назву банку і здав знайдені гроші в одне з його відділень.

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