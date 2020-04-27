Його спиляти ще минулого літа

В одному з одеських дворів на авто впало дерево, яке комунальники нібито спиляй ще рік тому

За розповідями місцевих жителів, інцидент трапився під дворі будинку №9 на вулиці Академіка Філатова в Одесі, пише Думська .

Ще минулого літа мешканці двору поскаржилися на дерево в Єдиний центр звернень громадян.

У зверненні вони відзначили, що дерево повністю згнило всередині і при сильному вітрі може впасти в будь-який момент.

При цьому висота дерева досягає п'ятого поверху, а внизу часто ходять люди похилого віку і маленькі діти, які можуть постраждати при падіння стовбура.

19 вересня прийшла відповідь від тодішнього керівника КП «ЖКС «Вузівський» про те, що «силами ділянки виконаний знесення дерева».

«По всій видимості, мешканці будинку стали свідками унікального природного явища, якщо не дива - спиляне дерево воскресло з мертвих, щоб все-таки нашкодити людям», - зазначає видання.

Раніше ми писали, в Одесі роздавання безкоштовних продуктів літнім людям обернулася справжнім скандалом.

Як повідомляють активісти, в розпал карантину проросійська партія «Опозиційна платформа — За життя» організувала безкоштовну роздачу продуктів прямо з машин. При цьому у вантажівок скупчилися великі черги з пенсіонерів, які і складають основну групу ризику під час епідемії.

Один натовп очевидці помітили в районі Лузанівці, іншу — на площі Незалежності.

При цьому поліція на явне порушення правил карантину не реагує.

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