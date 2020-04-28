Синоптики повідомили, яка погода буде в Одесі у вівторок, 28 квітня

Перша половина дня в Одесі буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів. Про це передає Politeka.net, з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі на термометрах покаже 6-8 ° С тепла, вдень 12-14 °C

В Одеській області метеорологи обіцяють мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 3-8 ° С тепла, вдень 17-22 °С, в прибережній зоні 12-14 °C

На автодорогах області видимість добра.

Раніше ми повідомляли, зміни клімату загрожують південь України, у першу чергу під загрозою опинилася Одеська область.

Глобальне потепління відбувається так швидко, що вже перевищує самий песимістичний сценарій. Зростаюча температура може призвести до того, що Одеську, Миколаївську та Херсонську області будуть очікувати незворотні кліматичні зміни.

Сама катастрофічна ситуація утворилася на півдні Одеської області. У зоні ризику опинилося місто Ізмаїл, оскільки весь минулий рік там практично не було опадів, а з початку 2020 року не було рясних дощів.

Ситуація там настільки критична, що аграрії забили на сполох, адже урожай просто не вродить в таких умовах.

Синоптики побоюються, що на території області можуть з'явитися пустелі і напівпустелі.

Нагадаємо, потужний циклон пронесеться по Одесі: "грози, зливи і ..."

Як повідомляла Politeka, вірус розійшовся по Одеській області, ситуація загострилася.

Також Politeka писала, що Одесу сколихнуло потрійне землетрус, мешканці діляться пережитим.